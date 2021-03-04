الرئاسي يمنح وزارة الصحة الإذن باستيراد لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24

منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، الإذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الشركات وفق تعديل القرار رقم 166 للعام 2021، شركا “فايزر أند بایونتك، واسترازینيكيا، وجونسن أند جونسن، وموديرنا، بالإضافة إلى أية شركة أخرى معروفة ومعتمدة بحيث تكون مصنعة للقاح”

واشترط التعديل لإتمام إجراءات التعاقد أن تكون اللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو مركز الرقابة على الأدوية والأغذية الأمريكي، أو وكالة تقييم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، واللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات.

وأشار الرئاسي إلى أنه نظرا الظروف الطارئة يستخدم لقاح فيروس كورونا تحت بند الطوارئ بحيث تعد الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استخدامه وما ينتج عنه من تأثيرات جانبية، وذلك وفقا للآلية والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.