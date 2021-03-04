“التكتل المدني” يدين ما تعرض له مقر شركة آل السوسي في بنغازي

أصدر رئيس التكتل المدني الديمقراطي، بياناً -اطلعت 218 على نسخة منه – بشأن ما تعرض له مقر شركة آل السوسي المعروف بـ”دار التويوتا” من اعتداء من قبل مجموعة عسكرية نظامية قامت بتهشيم محتويات المعرض والاستيلاء على مبالغ مالية ومصادرة عدد من السيارات المعروضة.

وجاء في مستهل البيان أن التكتل تابع ما تعرض له مقر الشركة من “عدوان سافر وغير قانوني، وانتهاكٍ صارخٍ لحُرمة ملكية خاصة، يكفل الدستور والقانون حمايتهاوصونها، ويمنع الدخول إليها دون إذن من سلطة قضائية مختصة”.

وأكد البيان عن استياء التكتل لهذا التصرف بقوله ” نرفض أن تُنتهك الحرمات والممتلكات، من قبل من يفترض أنهم ينضوون تحت غطاء سلطة أو قوة أمنية، ونستهجن تراخي وغياب الأجهزة والمؤسسات الأمنية وإهمالها واجباتها التي يفرضها عليها الدستور ، من صيانة أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ووضع حدٍ لأولئك المعتدين، وتقديمهم إلى القضاء ليجازوا عن فعلتهم”.

وأوضح البيان أن هذه الحادثة ليست الأولى معرباً عن الخشية من ألا تكون الأخيرة في سلسلة حوادث الاعتداء على حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، دون أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة في الكشف عن الفاعل ومحاكمته أمام القضاء لينال الجزاء العادل.

وخلص البيان إلى التأكيد على أحدَ أهم المبادئ التي يستند إليها العمل في التكتل المدني الديمقراطي وهو الإيمان بأهمية الدور الذي يلعبه ويجب أن يلعبه القطاع الخاص في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتطويره، “ما دام يمارس نشاطه وفق القوانين السائدة، دون اللجوء إلى أي ممارسات مرفوضة من قبيل الغش أو الاحتكار أو الفساد.”ِ

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