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«بلدية مصراتة»: مستعدون لافتتاح «مركز الصداقة التركي» لتقديم خدمات علاجية كبيرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام عضو المجلس البلدي مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية، بزيارة تفقدية لمركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي، صحبة مدير عام المركز، ورئيس الفرع البلدي الزروق؛ وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بالمركز.

وبحسب بيان صادر عن المجلس البلدي مصراتة، فإن ذلك يأتي استعداداً لافتتاح المركز التركي، خلال شهر مارس الجاري، واستقبال الحالات المرضية التي تحتاج لخدمات العلاج الطبيعي، على حد زعم البيان.

ولفت البيان، إلى أن المركز مزود بأحدث الأجهزة والمعدات ذات المواصفات العالمية في العلاج الفيزيائي، ويحوي المركز عيادات للكشف الطبي، وغرفة إنعاش وملاحظة، وقسم خاص بالرجال، وآخر خاص بالنساء.

واختتم البيان:” أن مبنى المركز تم استلامه أواخر عام 2020م”.

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«مركز الصداقة التركي» افتتاح بلدية مصراتة تقديم خدمات علاجية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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