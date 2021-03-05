صنع الله يتفقد صيانة المجمع الصناعي برأس لانوف

أخبار ليبيا 24

قام رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس بزيارة تفقّدية للمجمع الصناعي برأس لانوف.

وكانت أولى محطات الزيارة وحدة معالجة المياه والصرف الصحي، والتي تمت إعادة صيانتها بالكامل وإرجاعها للعمل بكفاءة عالية، يحث، تفقد صنع الله، مرافقها والاطلاع على ما تمت صيانته، مشيداً بالجهود التي بذلها مستخدمي الشركة لإنجاز هذا العمل.

وتوجّه الوفد لوضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي رأس لانوف، كما تمت زيارة المرافق والوحدات بمصنع الايثيلين، والاطلاع على سير العمل استعدادا لبدء التشغيل، كما تم الاستماع لشروح وافية من قبل المهندسين والفنيين المختصين.

وقام الوفد كذلك بزيارة مشروع إنشاء ورشة الطلاء والتي يقوم بتنفيذها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية.

وعقد صنع الله في ختام الزيارة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وسير عمليات الانتاج، بالإضافة إلى برامج الصيانة، والتحديات التي تواجهها الشركة، والحلول المناسبة لتجاوزها.