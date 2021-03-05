اليوم.. دي مايو يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأحداث بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير لويجي دي مايو، سيستقبل، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في روما نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وبحسب “إكي” الإيطالية، فإن اللقاء بين الوزيرين هو الثاني في أقل من أسبوعين، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل في 22 فبراير الماضي.

وكتب دي مايو، في تغريدة بعد الاجتماع الثنائي “عقدت لقاء مع الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان لإعادة تأكيد الالتزام المشترك لإيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا والبحر الأبيض المتوسط ​​ومكافحة كوفيد -19”.