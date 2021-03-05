جامعة بنغازي تبرم اتفاقية مع جامعة فلوريدا الأميركية

أعلنت جامعة بنغازي على منصاتها الإعلامية عن إبرامها لاتفاقية مع جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، بخصوص تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها.

وقالت الجامعة إن الاتفاق تم بدعم من جمعية “روزلينا”، بالتنسيق مع جمعية لتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية،فيما يأتي هذا الاتفاق إنطلاقاً من دور جامعة بنغازي في خدمة المجتمع.

وأضافت الجامعة في منشورها إلى أنها تسعى إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لطلبة المرحلة الثانوية بالمدارس الليبية، من خلال ربطهم بطلبة من المرحلة الثانوية في المدارس الأميركية في ولاية فلوريدا.

وأوضح منشور للجامعة أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يتواصل لمدة “8” أسابيع، بمعدل ساعة أسبوعية محادثة، للتعريف بالثقافة العربية، والتعرف على الثقافة الأميركيةوستكون بداية البرنامج بقبول “20” طالباً، بعد ذلك سيتم إلحاق الطلبة تباعاً.

ودعت الجامعة كل من لديه الرغبة، ويرى في نفسه القدرة على التواصل والاتصال مع الطلبة الأميركان باللغة الإنجليزية، ( الحضور إلى إدارة جامعة بنغازي في منطقة الحميضة، الدور الثالث، أعلى من مكتب الجوازات، لإجراء المقابلة الشخصية مع الدكتور “يوسف الزغواني”، الأسبوع المقبل وبالتحديد أيام السبت، والأحد، والاثنين، من الساعة 10 صباحاً، حتى 12 ظهراً علماً بأن المجموعة الأولى ستبدأ يوم 10 مارس 2021 م) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية