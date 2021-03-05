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“رحبة دروع تاجوراء” تنفي علاقتها بالهجوم على “الرقابة الإدارية”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت رحبة الدروع في تاجوراء التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية- إحدى قوات حكومة الوفاق- أن تكون لها أية علاقة بما تعرض له مقر الرقابة الإدارية في العاصمة، من هجوم واعتداء، حيث قال المكتب الإعلامي للرحبة إن الوحدة ترد على صفحات الإعلام التي وصفها بــ (الخبيثة التي تبث سمومها وتعول على شق الصف ونشر الفتن والهرج) -حسب وصف المكتب.

وأضافت الرحبة عبر منشور لها على منصتها الإعلامية أنها تفاجأت بذكر كتيبة رحبة الدروع تاجوراء بأن حركت آليات وهاجمت وضايقت الرقابة الادارية، مؤكدةً أنها تنكر هذه الأعمال والابتلاء والتشويه- حسب البيان .. وخلصت الرحبة عبر منشورها التنويهي بقولها : (لطالما كنا داعمين ونحن السباقين لدعم مؤسسات الدولة ولن نسمح لأي من كان أن يشوه الكتيبة والجهات الأمنية) .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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