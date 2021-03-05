التحضير في بنغازي لعقد مؤتمر تحسين مستوى الصحة في ليبيا

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بدأت في بنغازي التحضيرات الأولى لعقد مؤتمر، تحسين مستوى الصحة في ليبيا، حيث اجتمعت الخميس اللجنة العليا للمؤتمر مع رؤساء اللجان الفرعية لوضع الخطوط العريضة والبنود الأساسية للمؤتمر.

وقال، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور نوري شنبش، إن الاجتماع كان بهدف التعارف ووضع خطة العمل الأساسية، لافتًا إلى أن الاجتماعات ستكون بشكل دوري بين اللجان ورؤساء اللجان واللجنة العليا للمؤتمر.

وأضاف، قررنا في هذا الاجتماع أن ينعقد المؤتمر بأوائل شهر يوليو 2021.

وأوضح شنبش، أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحسين وتطوير الخدمات الطبية داخل مستشفيات ليبيا.

وقال: “نأمل في تحقيق نقاط معينة ومهمة لتحسين جودة العمل الطبية، حيث لاحظنا في الفترة الماضية وخاصة آخر عشرة سنوات تردى الخدمات الطبية داخل المستشفيات الليبية”.

وأضاف، أن عقد المؤتمر جاء بناء على اقتراح من قبل رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، بإقامة مؤتمر علمي يهدف الى تحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا ، وعلى ضوء ذلك انطلقنا مع زملائنا الاستشاريين لوضع خطة وكيفية معينة لإقامة المؤتمر.

وقال، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، نتمنى أن يحقق هذا المؤتمر هدفه في إعادة تحسين الخدمات الطبية في ليبيا، كما كانت سابقًا في الماضي مقارنة بالعالم العربي.