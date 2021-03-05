“الأطرش”: لن تتوقف “أقدام الأحرار” مهما تآمرتم علينا

قال رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش إن “حرية الوطن وعزته وكرامته مشاعر تجري في عروقنا ودمائنا”، على حد ادعائه.

وأضاف الأطرش الذي يمتهن المحاماة، في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “لن تتوقف أقدام الأحرار على التقدم نحو الحرية مهما تآمرتم علينا ومهما طال النضال والمعاناة”، على حسب زعمه.

وتابع: “سوف نبقى هنا إلى أن يتحقق الحلم النبيل فلا قيمة لحياة بدون الحرية”، وفق زعمه.

وكان الأطرش، قد دعا سابقا، إلى تنفيذ عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، ردًا على أعمال الجيش الليبي في طرابلس والتي وصفها بـ«الهمجية»، مشددًا على ضرورة نقل المعارك إلى مناطق مختلفة سواء بالنسبة للدول المتدخلة بليبيا أو بالنسبة لما أسماها «القوات المعتدية» على العاصمة، وفقا لتعبيره.