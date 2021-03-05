ليبيا الان

“الأطرش”: لن تتوقف “أقدام الأحرار” مهما تآمرتم علينا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش إن “حرية الوطن وعزته وكرامته مشاعر تجري في عروقنا ودمائنا”، على حد ادعائه.

وأضاف الأطرش الذي يمتهن المحاماة، في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “لن تتوقف أقدام الأحرار على التقدم نحو الحرية مهما تآمرتم علينا ومهما طال النضال والمعاناة”، على حسب زعمه.

وتابع: “سوف نبقى هنا إلى أن يتحقق الحلم النبيل فلا قيمة لحياة بدون الحرية”، وفق زعمه.

وكان الأطرش، قد دعا سابقا، إلى تنفيذ عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، ردًا على أعمال الجيش الليبي في طرابلس والتي وصفها بـ«الهمجية»، مشددًا على ضرورة نقل المعارك إلى مناطق مختلفة سواء بالنسبة للدول المتدخلة بليبيا أو بالنسبة لما أسماها «القوات المعتدية» على العاصمة، وفقا لتعبيره.

 

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • خلاص راحت عليك …انتهى دورك خليك في الكلام الطنان هههههه
    وخليك مع الحرية وثوار يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو ………….ديسمبر
    ههههههههههههه هههههههههههههه يالاطرش ايام كانو يبرمو بيك سموك (رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير» توا غير اسمك الى (رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار 30 فبراير»

    رد

  • اذا ما اردت أَنْ تَعْرِفَ مِنْ مَنَّ الليبيين مفصول عن الواقع ويحلق في فضاءات الوهم تعرف اولا علي موقفه من فبراير تلك الفوضي التي احدثت خلل في منظمومة القيم في ليبيا فاذا وجدته مقتنع بها ثوره ويمجد فيها تكرم عليه بحمله الي اقرب مصحه نفسيه فالرجل متعب ويواجه في تخيلات لا اساس لها وتمر عليه كوابيس رغم انه مستيقظ وليس بنائم وهذا الاطرش وغيره كثيرين يحتاجون لرعايه صحيه ودعم نفسي

    رد