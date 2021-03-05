«عطل بمحرك الطائرة» يلغي رحلة مستحدمي «مليتة» إلى حقل «الفيل»

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز في وقت متأخر الخميس، إلغاء رحلة مقررة لنقل مستخدميها من مطار معيتيقة إلى حقل «الفيل»، وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ بإحدى محركات الطائرة.

وأوضحت الشركة أنه وأثناء إقلاع الطائرة المؤجرة لنقل مستخدميها إلى حقل «الفيل»، حدث عطل بإحدى محركاتها ما اضطر قائدها إلى الهبوط اضطراريًا بمطار معيتيقة، وإلغاء الرحلة، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت سلامة مستخدميها الذين كانوا على متن الرحلة، مشددة على تمسكها بضرورة «توفر أعلى معايير السلامة في الجوانب كافة».

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