«العرادي»: «عفانا الله» من ألسنة  السم الزعاف والصدور  المليئة حقداً وكراهية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، والقيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، عبد الرزاق العرادي، عبر حسابه علىا موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” أشخاص ألسنتهم ألسنة ثعابين، كلماتهم سم زعاف، صدورهم مليئة حقد وكراهية، خطرهم على أنفسهم، أكبر عفانا الله وإياكم”- دون أن يسمي أولئك الأشخاص، أو يشير حتى لصفاتهم، وهي عادة ملازمة للإخوان الذين ينتهجون المداراة والهمز واللمز، وممارسة “التقية” في أدبياتهم وسياساتهم.
وكان العرادي، قد قال في وقت سابق، إنه سيكون أول المطالبين بفرض الانتداب الأجنبي على ليبيا في حال فشل الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في الوصول إلى حل للأزمة.
وجاء تهديد “العرادي” في معرض تعليقه على دعوة محمد بويصير، الليبي الأمريكي المقيم في تكساس الأمريكية لاستعجال الانتداب، حيث قال “بويصير” على حسابه بفيسبوك: “تشرذم المؤسسات، يوجب استعجال الانتداب قبل أن تتفتت البلد تماماً” وفق قوله.
وكتب “العرادي” معلقاً:“ لو فشلنا في الحوار لا قدر الله فسأكون أول المطالبين به. نقطة أول السطر وسأصرح به رسميا وتوضيح أسبابه” وفق قوله.
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