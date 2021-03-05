«العرادي»: «عفانا الله» من ألسنة  السم الزعاف والصدور  المليئة حقداً وكراهية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، والقيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، عبد الرزاق العرادي، عبر حسابه علىا موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” أشخاص ألسنتهم ألسنة ثعابين، كلماتهم سم زعاف، صدورهم مليئة حقد وكراهية، خطرهم على أنفسهم، أكبر عفانا الله وإياكم”- دون أن يسمي أولئك الأشخاص، أو يشير حتى لصفاتهم، وهي عادة ملازمة للإخوان الذين ينتهجون المداراة والهمز واللمز، وممارسة “التقية” في أدبياتهم وسياساتهم.

وكان العرادي، قد قال في وقت سابق، إنه سيكون أول المطالبين بفرض الانتداب الأجنبي على ليبيا في حال فشل الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في الوصول إلى حل للأزمة.

وجاء تهديد “العرادي” في معرض تعليقه على دعوة محمد بويصير، الليبي الأمريكي المقيم في تكساس الأمريكية لاستعجال الانتداب، حيث قال “بويصير” على حسابه بفيسبوك: “تشرذم المؤسسات، يوجب استعجال الانتداب قبل أن تتفتت البلد تماماً” وفق قوله.

وكتب “العرادي” معلقاً:“ لو فشلنا في الحوار لا قدر الله فسأكون أول المطالبين به. نقطة أول السطر وسأصرح به رسميا وتوضيح أسبابه” وفق قوله.