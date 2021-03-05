كوبيش يزور موسكو للقاء مسؤولين روس رفيعي المستوى

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زار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الخميس موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوي.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن كوبيش التقى بوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

وأضافت أن الاجتماع ناقش طيفًا واسعًا من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك سبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

وقالت البعثة الأممية، إن الطرفين شددا على الحاجة الملحة للمضي قدمًا في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت أنهما حثا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر في 8 مارس لمناقشة والنظر في التصويت على الثقة للحكومة المتوقع أن يقدمها رئيس الوزراء المكلف.

وقالت البعثة، إن لافروف وبوغدانوف جددا دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة وموحدة.

وذكرت أن كوبيش سيواصل المبعوث الخاص اجتماعاته اليوم الجمعة في موسكو، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية فيرشينين فاسيليفيتش ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.