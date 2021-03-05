«القويري» لـ«السراج»: ارحل غير مأسوفٍ عليك

قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية:” تعليقاً على بيان فايز السراج – رئيس المجلس الرئاسي لتسيير الأعمال فايز السراج- الذي يطالب فيه وزراءه والمسؤولين في طرابلس بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي حتى اكتسابهم الشرعية, متناسياً نفسه وله 6سنوات يعمل بسلطة الأمر الواقع”.

وأضاف عمر القويري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”توتير”:” السراج عمل أيضا بدون شرعية النواب ولا اكتمال نصاب مجلسه الرئاسي”، متابعا:” ارحل يا فايز غير مأسوف عليك”.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لتسيير الأعمال فايز السراج، في وقت سابق، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التواصل مع قيادات الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي.

وشدد السراج، في قراره على عدم عقد رؤساء الهيئات والمؤسسات الاجتماعات لقاءات دون إذن، مؤكدا “احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها”.

وأشار إلى أن القرار يعود إلى “الرغبة في النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة”، منبها إلى “ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة”.

ويأتي ذلك ردا على لقاءات علنية عقدها أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية تابعة لها.

حيث عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لقاء مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، لبحث مشاغل الليبيين وإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء.