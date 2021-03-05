«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، اليوم الجمعة، على مناطق الجنوب الغربي، فيما تكون الرياح نشطة نسبيًا على أغلب مناطق الشمال.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق؛ ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 وتنخفض غدًا على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا على أغلب المناطق تتحول غدًا إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: مشمس.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

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