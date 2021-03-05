الاتحاد الأوروبي يُموّل برنامج “سلامتي” لمكافحة “كورونا” في ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن برنامج “حماية السكان الأكثر ضعفا من جائحة كوفيد-19 في ليبيا”، المعروف اختصارا بـ”سلامتي”، والمموّل من الاتحاد؛ يوفر دعمًا منسقًا للسلطات الليبية للاستجابة للجائحة، وتنفيذ التدابير الوقائية للسيطرة على انتشار الوباء، مشيرةً إلى أن قيمة البرنامج تبلغ نحو 20 مليون يورو.

البعثة الأوروبية؛ توقعت، في بيان لها، أن يصل البرنامج إلى 4,8 مليون شخص في جميع أنحاء ليبيا، من خلال العمل بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى تسجيل 133 ألف إصابة، و2180 حالة وفاة جراء الفيروس في ليبيا.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، أن الاتحاد الأوروبي يسعى في ليبيا إلى دعم الاستجابة الوطنية لفيروس “كورونا”، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث يُعاني النظام الصحي الليبي من نقصٍ حادٍّ في الإمدادات، والأضرار؛ نتيجة للصراع الطويل، مؤكدًا أن برنامج “سلامتي” يعمل على تحسين آليات الكشف والمراقبة الوطنية، وتعزيز التدابير الوقائية ودعم النظام الصحي الوطني الليبي.

واستعرض بيان البعثة الأوروبية جهود منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في العمل مع السلطات الليبية؛ لدعم جهود مجابهة الوباء المتفشي عالميًا ، مشيرًا إلى أنهم لن يتركوا ليبيا لقمةً سائغةً للفيروس الفتّاك.

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