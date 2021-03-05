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“بلعم” من تركيا: لو عاد “الثوار” إلى بنغازي فلن يبقى المجرمون فيها أكثر من 6 ساعات

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف الإرهابي زياد بلعم، أحد عناصر مليشيا «بركان الغضب»، قوات الجيش الوطني الليبي والشرطة بالحكومة الليبية بأنها مليشيات في زي رسمي.

وفي الوقت نفسه، أشاد بلعم، “القيادي في مجلس شورى بنغازي المدرج على قوائم الإرهاب”، بأعمال المليشيات المسلحة والإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة بنغازي قبل قيام الجيش الوطني الليبي بعملية الكرامة وطردها من المنطقة الشرقية.

وقال بلعم في لقائه مع قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، إن جميع المؤسسات في بنغازي كانت مؤمنة قبل عملية الكرامة، وأن المدينة كانت تتسم بالاستقرار.

وأضاف القيادي الإرهابي خلال لقائه، أمس الخميس، والذي رصدته “الساعة 24″، قائلا: “لم يتجرأ أحد من الثوار على الاعتداء على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل كانت كتائب الثوار هي من تحميها”، مدعيا أن المجرمين كانوا يخافون الخروج إلى الشوارع وينامون من الساعة السادسة مساء في ظل وجود “كتيبة شهداء الزنتان” ولم يخرجوا إلا بعد أن جيّش (المشير خليفة) حفتر الجيوش.

 واستكمل بلعم خلال حديثه من مدينة اسطنبول التركية، هجومه على المؤسسات الأمنية في المنطقة الشرقية، زاعما أن الأوضاع في هذه المنطقة تشهد انفلاتا أمنيا والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

وواصل: “نحن نراهن على أننا إن رجعنا إلى بنغازي فلن يبقوا فيها أكثر من ٦ ساعات ويلوذون بالفرار، وأهالي بنغازي كانوا يعرفون الحقيقة لكنهم مغلوبون على أمرهم”.

وزعم أن الثوار “عناصر المليشيات الإرهابية والمسلحة” كانوا أكثر من يريدون تأسيس الجيش، لذا انضموا تحت الدروع ليدللوا على الانضمام لمؤسسة الدولة، التي كانت في يوم من الأيام من مؤسسات الدولة وتتبع رئاسة الأركان.

يشار إلى ان بلعم يقيم في تركيا منذ أبريل الماضي، بدعوى استكمال العلاج، بعدما أصيب وبترت ساقه خلال مواجهة مع الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اذا عاد الاوباش الي بنغازي فستتم إبادتهم إبادة صراصير بأفليت البايجون اذا ما اردت أَنْ تَعْرِفَ مِنْ مَنَّ الليبيين مفصول عن الواقع ويحلق في فضاءات الوهم تعرف اولا علي موقفه من فبراير تلك الفوضي التي احدثت خلل في منظمومة القيم في ليبيا فاذا وجدته مقتنع بها ثوره ويمجد فيها تكرم عليه بحمله الي اقرب مصحه نفسيه فالرجل متعب ويواجه في تخيلات لا اساس لها وتمر عليه كوابيس رغم انه مستيقظ وليس بنائم وهذا وزياد بلعم وغيره كثيرين يحتاجون لرعايه صحيه في عياده نفسيه

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  • هلك المتنطعون قالها رسول الله ثلاث . فانتم ياكلاب النار الاشرار تم سحقكم كالجرزان فى كل مكان فى بنغازى ودرنة والجنوب وسرت وفى خارج ليبيا فى سيناء وفى سوريا تم ابادتكم وراينا استسلام الالاف من كلاب النار الاشرار .
    فقتلكم واجب اسلامى تنفيذا لأمر رسول الله الذى وعد من يقتلكم او تقتلوه بالجنة وقال لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد ولهذا فان ابطال الجيش الوطنى نفذوا امر رسول الله وبنصر من الله عز وجل تم هلاك المتنطعين وان عدتم عدنا واليوم نرى خليفة المفلسين اردوغان مجرم الحرب الدولى فى فيديو عرض على قنوات فضائية وهو يجر رجله اليسرى بصعوبة مستندا على زوجته امينة واحد مساعديه وهلاكه بات قرييا فصحته لا تسمح له بالترشح للانتخابات القادمة وخروجه من السلطة يعنى محاكمته على جرائم قتل وتزوير وفساد وبدونه ستصبحوا ايتام فهو كبيركم فى الشر والاجرام ابن حرام

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