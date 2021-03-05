تحذير من «خطورة» الوضع الوبائي في الكفرة

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية بالكفرة من «خطورة» الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، وطالبت بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.

جاء تحذير اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس، نبه إلى ضرورة الاتصال بها في حال ظهور أعراض على أي مريض خاصة من كبار السن؛ لأن تأخير العلاج والأكسجين يفاقم الإصابة ويؤدي إلى الوفاة.

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وحتى الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة 399 حالة بينها 28 نشطة، و327 شفاء، فيما تعاى 44 شخصًا من الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس 2020.

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