توقعات الأرصاد لحالة الطقس في ليبيا للأيام القادمة

أخبار ليبيا24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة.

وتتوقع الأرصاد وجود رياح نشطة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال، بينما درجات الحرارة تميل للارتفاع على مناطق الجنوب الغربي.

وأفادت أن الطقس في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (21 – 26) مئوية وتنخفض يوم الغد على أغلب المناطق.

أمّا الطقس في الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومرادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (17 – 23) مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا على أغلب المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (25 – 28) مئوية .

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس في الكفرة، السرير، تازربو مشمسًا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين(22 – 25) مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.