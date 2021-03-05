«العمامي»: هناك أطراف لا تريد تحقيق التوافق أو قيام الحكومة الجديدة

قال الباحث في الشؤون السياسية الليبية، محمد العمامي، إن عدم اكتمال النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، يؤكد أن هناك أطرافا لا تريد تشكيل الحكومة أو تحقيق التوافق وعلينا أن نعرفهم جيدًا حتى نستطيع التعامل معهم.

وأضاف العمامي، في تصريحات مع قناة “العربية الحدث”، أن الأصرار على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في موعدها يشير إلى أن من يتولى أمر البلاد وأقصد هنا نواب البرلمان يريدون الوصول إلى نقطة قيام الحكومة الجديدة، والتي سيكون لها وما عليها بعد منحها الثقة.

وأوضح أن كثرة العراقيل ومسألة الرشاوي والحديث عن الآمان في مدينة سرت والمطالبة بعقد الجلسة في مكان أبعد كل هذه الأحداث تشير إلى أن هناك منْ لا يريد لهذه البلاد أن تنهض أو أن يكون هناك توافق على الحكومة الجديدة.

وشدد على إنه في حالة عدم اكتمال النصاب، سيكون هناك من يريد للحكومة إلا تقوم، متابعا:” لا بد أن يعرف الناس من هؤلاء بالتحديد حتى يقوم معهم الشعب بما يرونه مناسبا”.

واختتم:” هناك توافق كبير على الحكومة وخارطة الطريق، والكثيرون يدفعون بالعجلة حتى لا تتوقف لأن الناس سئموا من الأوضاع الصعبة”.