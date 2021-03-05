الرئاسي يسمح لصحة الوفاق باستيراد لقاح كورونا

ليبيا – قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السماح لوزارة صحة الوفاق بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد لقاح وباء كورونا.

القرار الذي حصلت على نسخة منه صحيفة المرصد، أشار إلى الإيعاز باستيراد اللقاح من شركات فايزر آند بايونتيك وأسترازينيكا وجونسن آند جونسن وموديرنا.

وشدد القرار على إمكانية الاستيراد من أية شركة أخرى معروفة، شرط أن تكون أمصالها معتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو مركز الرقابة على الأدوية والأغذية الأميركي، أو وكالة تقييم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، أو اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات.

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