ليبيا تسعى للتعاون مع بوركينا فاسو في المجال الانتخابي

ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السياح، الأربعاء، اجتماعًا مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم تراوري، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية، في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، إن اللقاء الذي أقيم في ديوان مجلس المفوضية تناول سبل التعاون بين الإدارتيْن في المجال الانتخابي.

وأكد الطرفان حرصهما على بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وأبديا رغبتهما في مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية.

من جهة أخرى؛ أشاد السفير البوركيني بالجهود المبذولة من قبل المفوضية والقائمون عليها من أجل؛ توفير ظروف مثالية للانتخابات وقف أسس ومعايير دولية.

وتقدّم بشكره للمفوضية على الدعوة التي وجهتها للوزارة للمشاركة في مُراقبة الانتخابات التي ستُقام في ديسمبر القادم.

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