الجرندي وآل سعود يبحثان تطورات الأزمة الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجيّة التونسي عثمان الجرندي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود تطورات الأزمة الليبية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية تابعته صحيفة المرصد إلى أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية الوزاري في القاهرة، مبينًا أن الوزيرين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

وشدد الوزيران على أهمية بلورة توافق عربي بشأن الأزمات العربية تعزيزًا لجهود تسوية هذه القضايا تسوية سياسية، بما من شأنه مزيد ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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