ليبيا الان

الجرندي وآل سعود يبحثان تطورات الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجيّة التونسي عثمان الجرندي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود تطورات الأزمة الليبية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية تابعته صحيفة المرصد إلى أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية الوزاري في القاهرة، مبينًا أن الوزيرين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

وشدد الوزيران على أهمية بلورة توافق عربي بشأن الأزمات العربية تعزيزًا لجهود تسوية هذه القضايا تسوية سياسية، بما من شأنه مزيد ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك