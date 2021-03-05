“العربي الورفلي”: طارق المقريف هو من يدير  مصرف ليبيا المركزي من قطر

قال الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، إن العصابات سيطرت على موارد الليبيين وأصبح الشعب جائعا.

وأضاف الورفلي في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “إذا كان الشعب يعتقد أن إدارة المصرف المركزي موجودة في طرابلس والمنظومة في طرابلس فانت يا شعب راك غالط”.

وأضاف الخبير السياسي: “من يدير المصرف المركزي هو طارق المقريف، ومن الدوحة العاصمة القطرية فهو الفاتق الناطق”.

واعتبر أن المبنى التاريخي الموجود بطرابلس هو عبارة عن مبنى يضم عددا من الموظفين لا حول لهم ولا قوة، ولم تستطع أي قوة إزاحة الصديق من منصبه المستمر فيه منذ عشر سنوات مخالفا بذلك كل القوانين المعمول بها، والتي تحدد فترة رئاسة المصرف بخمس سنوات فقط”.