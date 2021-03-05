“نورلاند”: على النواب التصويت على منح الثقة للحكومة في أسرع وقت

لفت السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى أهمية تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بشكل عاجل؛ حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.

وقال السفير الأمريكي في تغريدة على “تويتر” إن هناك حاجةً لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، وغيره من المجالات الرئيسة الأخرى.

وكان “نورلاند” قد أكد، في وقت سابق، ضرورة منح الثقة للحكومة؛ لكونها خطوةً مهمةً نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مُطالبًا مجلس النواب بتحمّل مسؤوليته في هذا الصدد.

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