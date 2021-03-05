أبو الغيط ووزير خارجية تونس يبحثان تطورات الملف الليبي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، وزير الشئون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، لبحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية وسبل تطوير العمل العربي المشترك.

وناقش أبو الغيط مع الجرندي، آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبي والجامعة العربية من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة الهامة من عملية الانتقال التي تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها، والحاجة إلى استكمال بقية الاستحقاقات التي تفضي إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التي توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.