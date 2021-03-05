سيالة يعزي تشاووش أوغلو في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

قدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، التعازي إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس الخميس.

وقالت الوزير في بيان مقتضب، إن سيالة قدم خلال اتصال هاتفي، «تعازيه الحارة والمواساة في في ضحايا الحادث الأليم لتحطم الطائرة العسكرية التركية، حيث لقى 11 عسكريًا تركيًا حتفهم بعد تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم شمال البلاد».

– مقتل تسعة جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن مروحية عسكرية كانت تقل جنود أتراك في جنوب شرق البلاد تحطمت ما تسبب في مصرع وإصابة عدد منهم.

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