وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان التطورات الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره المصري، سامح شكري، التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الجرندي وشكري بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهميّة مزيد التنسيق والتشاور بشأنها.

وبحسب البيان، أعرب الجرندي عن الارتياح العميق للتقدّم المُحرز في اختيار القيادات الليبية الجديدة واستكمال المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021 طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس.

كما رحّب الوزير، في سياق متصّل، بتعيين المبعوث الأممي الجديد، وشدد على ضرورة دعم المجموعة الدولية لجهوده وتوفير كافّة الظروف الملائمة للبناء على الزخم الإيجابي الحالي الذي يحظى به الملف الليبي، وبما يُتيح لدول الجوار المباشر لليبيا الاضطلاع بدور أكثر فاعليّة ونجاعة في مرافقة ومساعدة الليبيين في المرحلة الراهنة.