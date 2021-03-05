“بليحق”: النوّاب سيعقدون جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عقد جلسة منح الثقة للحكومة في الثامن من مارس الجاري، بمدينة سرت.

وتزامنت تصريحات “بليحق” مع تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التشكيلة الوزارية مرفقة بالأسماء المقترحة إلى رئاسة مجلس النواب، في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبذلك يُنهي البرلمان الجدل حول تحديد المدينة التي سيعقد فيها جلسته.

وسبق أن أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أن مكان اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت جاهزٌ وآمنٌ لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.

من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تُشجع مجلس النواب بشدة على الاجتماع يوم الثامن من مارس في سرت؛ لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

وأشارت البعثة إلى أنها وشركاءها الدوليين يشجعون رئيس الوزراء المُكلّف إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة، لافتةً إلى أن هذه الدعوة تأتي تماشيًا مع الحاجة المُلحة لتشكيل حكومة موحدة تُسهّل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

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