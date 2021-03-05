إعادة رأس تمثال رخامي أثري مفقود منذ 75 عامًا إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الليبية في النمسا استعادة ليبيا رأس تمثال رخامي للمرأة ” فاوستينا” مفقود منذ 75 عامًا من مدينة سوسة.

وقالت السفارة، على حسابها في موقع فيسبوك، إن إعادة القطعة تأتي في إطار مواصلة السفارة في مجال استعادة الآثار الليبية المفقودة والمهربة في الخارج.

وأضافت، “وبعد فقدان رأس التمثال الرخامي للمرأة ” فاوستينا” قبل 75 عاماً والذي يعود أصله للعصر الأنطوني، استعادت السفارة الليبية لدى النمسا ظهر هذا اليوم التمثال من المتحف العالمي بغراتس بعد موافقة مصلحة الآثار الاتحادية النمساوية”.

وذكرت السفارة أن هذا المجهود يأتي في إطار السعي للحفاظ على الإرث الثقافي.