توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة والزاوية الغرب

تصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد»، حيث سجلت 518 حالة من إجمالي 895 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان المركز رقم «345» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت مصراتة ثانية من حيث عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 76 حالة، تليها الزاوية الغرب مع 35، ثم جنزور مع 30، والزنتان مع 24، وبني وليد مع 23، وغريان والزاوية المركز مع 21.

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إضافة إلى 18 حالة في الخمس، و16 في القره بوللي، و13 في الماية، و12 في زليتن، وتسع حالات في نالوت وصبراتة ومسلاتة، وثماني في الرياينة ونسمة، وست في قصر بن غشير والزاوية الجنوب، وخمس في العجيلات، وأربع في المنشية الجميل والرجبان، وحالتين في سوق الخميس امسيحل وسواني بن آدم والجفارة والعزيزية، وثلاث في السائح وتازربو وجادو، وحالة واحدة في العامرية وظاهر الجبل واسبيعة.

وتوزعت 935 حالة شفاء سُجلت في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 820 حالة في طرابلس، و53 حالة في مصراتة، و 26 حالة في ظاهر الجبل والزاوية المركز، وست في قصر بن غشير، وأربع في القلعة. بينما كانت حالات الوفاة الثلاث في قصر بن غشير.

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