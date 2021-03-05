المركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف عن تفاصيل الارتفاع في أعداد مصابي كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل عدد 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، وشفاء 935 مصابا.

وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة طالعته “الساعة 24″، إنه استلم (4486) عينة.

وأوضح أن العينات جاءت موزعة على عدد من مختبراته، وكان عدد العينات بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1262) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1840) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (406) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة عدد (151) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (240) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (14) عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (90) عين، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (87) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (102) عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي عدد (177) عينة.

وقال البيان إنه بعد فحص العينات بتقنية “Real Time PCR “، أوضحت النتائج أن هناك (3591) عينة سالبة، و(895) عينة موجبة “بينها 716 جديدة و179 مخالطة”، وأن نسبة الحالات الموجبة (20%).

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض توزيع الحالات مفصلة بحسب المدن، إذ سجلت طرابلس عدد 432 حالة جديدة، و86 حالة مخالطة، ومصراتة 14 حالة جديدة و62 حالة مخالطة، وجنزور 30 حالة جديدة، والمنشية الجميل 4 حالات جديدة، والرياينة 8 حالات جديدة، وزليتن 10 حالات جديدة و2 حالة مخالطة.

كما سجلت الخمس 15 حالة جديدة و3 حالات مخالطة، والقره بوللي 16 حالة جديدة، وسوق الخميس امسيحل حالة واحدة جديدة وحالة واحدة مخالطة، وقصر بن غشير 6 حالات جديدة، والسائح 3 حالات جديدة، ونالوت 7 حالات جديدة و2 حالة مخالطة، وصبراتة 9 حالات جديدة، والعجيلات 5 حالة جديدة، وبني وليد 13 حالة جديدة، و10 حالات مخالطة، وتازربو حالة واحدة جديدة و2 حالة مخالطة.

وسجلت سواني بن آدم 2 حالة جدية، والزاوية الغرب 33 حالة جديدة و2 حالة مخالطة، ومسلاتة 9 حالات جديدة، وجادو 3 حالات جديدة، والعامرية حالة واحدة جديدة، ونسمة 6 حالات جديدة و2 حالة مخالطة، والرجبان 4 حالات جديدة، وظاهر الجبل حالة واحدة جديدة، واسبيعة حالة واحدة جديدة، والزنتان 24 حالة جديدة، والماية 13 حالة جديدة، وغريان 19 حالة جديدة و2 حالة مخالطة، والزاوية الجنوب 6 حالات جديدة، والزاوية المركز 16 حالة جديدة و5 حالات مخالطة، والجفارة 2 حالة جديدة، والعزيزية 2 حالة جديدة.

وسجلت بيانات المركز القومي لمكافحة الأمراض 935 حالة شفاء، 820 حالة في طرابلس، و4 حالات في القلعة، و6 حالات في قصر بن غشير، و26 حالة في ظاهر الجبل، و53 حالة في مصراتة، و26 حالة في الزاوية.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا في قصر بن غشير، وبهذا يرتفع العدد التراكمي للإصابات في ليبيا إلى 137482، والحالات النشطة إلى 10534، وعدد المتعافين إلى 124712، والوفيات إلى 2236.