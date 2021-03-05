أم العز الفارسي: فوز المرأة بحقيبة الخارجية مكسب مهم لم نتوصل له من قبل

قالت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي:” كل التسريبات شبه المؤكدة، تشير إلى فوز المرأة بحقيبة الخارجية وهو مكسب مهم لم نتوصل له من قبل، لقد أنجزنا في ملتقي الحوار وبدعم النساء القادرات هذا الاستحقاق، الذي نأمل أن نحافظ عليه بدعمنا لمن تتولاه لإثبات جدارة المرأة في مجال مختلف وغير نمطي”.

وأضافت أم العز الفارسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أتمني أن تستطيع الوزيرة إعادة الاعتبار للدبلوماسية الليبية التي شوهت بالمحاصصة والجهوية لعقود وفاض كيلها بالمجاملات حتي باتت سفاراتنا وملحقياتنا عاجزة عن الوفاء بمصالح الليبيين ومراعاة ظروفهم”.

وتابعت:” زد عليها إعادة النظر في المواقف الإقليمية والدولية المتضاربة والتي تعصف ببلادنا، حقيبة مثقلة وتحتاج الي إرادة وعزم ودعم من قدرات الوطنيين القادرين على وضع الأمور في نصابها”.

واختتمت قائلة:” أتمنى أن ترى حكومة الوحدة الوطنية النور، وأن تعبر بنا إلى بر الأمان وصولا للاستحقاق الانتخابي ديسمبر 2021″.