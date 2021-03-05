أبو الغيط ووزير خارجية تونس يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبا 24

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل تطوير العمل العربي المشترك.

واتفق الطرفان في اجتماع عقد في القاهرة، وفق وزارة الخارجية التونسية، على أهمية تعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار لليبيا من أجل المساهمة في وصول ليبيا إلى بر الأمان خاصة في المرحلة الهامة من عملية الانتقال التي تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها.

وأكد الاجتماع على حاجة ليبيا إلى استكمال بقية الاستحقاقات التي تفضي إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التي توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.