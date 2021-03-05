بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات الليبية والدعم الأوروبي.
وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “تلقيتُ صباح اليوم اتصالًا من المستشارة أنجيلا ميركل، التي قامت مشكورة بتهنئتنا بمناسبة تكليفنا برئاسة الحكومة”.
وأضاف: “كذلك ناقشنا باستفاضة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا”.
وأشاد الدبيبة في تغريدته بالدور الألماني تجاه ليبيا، ووصفه بالإيجابي، متابعا: “لألمانيا دور إيجابي دائما تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة مؤتمر برلين”.
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