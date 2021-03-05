بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات الليبية والدعم الأوروبي.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏تلقيتُ صباح اليوم اتصالًا من المستشارة أنجيلا ميركل، التي قامت مشكورة بتهنئتنا بمناسبة تكليفنا برئاسة الحكومة”.

وأضاف: “كذلك ناقشنا باستفاضة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا”.

وأشاد الدبيبة في تغريدته بالدور الألماني تجاه ليبيا، ووصفه بالإيجابي، متابعا: “لألمانيا دور إيجابي دائما تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة مؤتمر برلين”.