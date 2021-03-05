حملة توعوية عن العودة المدرسية في ظل «كورونا»

دشن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعوية حول العودة المدرسية «الآمنة» في ظل استمرار فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق في بيان، إن فريق المركز الخاص بالحملة التقى، أمس الخميس، اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة، واتفقا معًا على استناد الحملة بشكل أساسي على ما جاء في الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة الذي اعتمدته الوزارة، خاصة فيما يتعلّق بالإجراءات الاحترازية أثناء فتح المدارس، وكذلك التّركيز على التثقيف الصّحي المجتمعي.

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وناقشت اللجنة العلمية الاستشارية خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، تقارير المُتابعة والتّقييم للمدارس التي تمّ منحها الإذن لفتح أبوابها للطلاب. وتمّ في هذا الشأن التّأكيد على عدد من المُؤشّرات التي يتطلّب من فرق تقييم الجُهوزية مُتابعتها داخل المؤسّسات التعليمية.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام مراقبات التعليم ومديري المدارس وفرق تقييم الجُهوزية بالإطار الوبائي، وأن تكون قرارات الفتح والإقفال للمؤسّسات التعليمية وفقًا لما تمّ اعتماده ببطاقتي التقييم والمُتابعة المحالة للمراقبات.

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