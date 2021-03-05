سفير الاتحاد الأوروبي: قلقون للغاية من الوضع الاقتصادي الليبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الوضع الاقتصادي لليبيا وتأثيره على المواطنين.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه في تغريدة له على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “كرؤساء مشاركين في مجموعة العمل الخارجية، فنحن الاتحاد الأوروبي قلقون للغاية من الوضع الاقتصادي وتأثيره على الوضع الاقتصادي”.

وأضاف: “هناك حاجة لبدء العمل في أسرع وقت ممكن، ولا سيما في مجال الكهرباء، يجب عل كل من في السلطة العمل معا”.

وأعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، أمس الخميس، فإن مجموعة العمل الاقتصادية طالبت بالإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، لإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.

ونوه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد البيان، أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي. لذا فإننا نحث جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.

وتابع: ”في حين أنه يجب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، فمن الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد”.