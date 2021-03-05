«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على ساحل سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة، اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، فيما تكون السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وقليلة السحب إلى صافية أحيانًا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75- 1.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة وطرابلس صباح غدًا بسبب الضباب.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب إلى صافية أحيانًا.

– الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50-1 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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