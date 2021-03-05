تعاون بين الليبية للبريد وإريكسون لتعزيز المهارات الرقمية لطلاب الجامعات

تشارك إريكسون مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة لنشر برنامج إريكسون التعليمي في ليبيا وبناء المهارات الرقمية لدى طلاب الجامعات.

سيتمكن حوالي 150 طالبًا من الوصول إلى بوابة التعلم الإلكتروني التي تقدم دورات على شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وعلوم البيانات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

كما سيكونون قادرين على المشاركة في الندوات عبر الإنترنت التي يديرها خبراء إريكسون والتي تركز على التقنيات الناشئة والجيل القادم من التكنولوجيا.

ويهدف البرنامج إلى استكمال الدراسات التقنية للطلاب وتقوية مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة استعدادهم للوظائف في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الدكتور فيصل جرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة “اكتسبت برامج التعليم عن بعد لطلاب الجامعات الليبية أهمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا حيث ركزت البلدان في جميع أنحاء العالم على الحاجة الحيوية للتقنيات المتقدمة في الاتصالات. إن المجتمعات التي تتقدم فيها المعرفة والتكنولوجيا هي مجتمعات استوعبت تغيرات العصر، وبالتالي فهي مجتمعات متقدمة، ومع وجود جامعات متقدمة يسهل التواصل مع العالم”.

وأضاف “تسمح الجامعات المتقدمة لطلابها بإجراء بحث علمي متقدم في عدة مجالات واستخدام تطبيقات عالية الدقة. سيؤدي التعاون بين الشركة وإريكسون إلى تحسين قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحيوي وإنشاء مشاريع استثمارية وفرص عمل جديدة في السوق الليبي والمساعدة في جعل ليبيا وجهة للاستثمار العالمي”.

ومن جانبه قال إندريا ميسوري المدير الإقليمي لشركة إريكسون ليبيا “يعد التعليم قطاعًا بالغ الأهمية تأثر بشكل خاص بوباء كورونا العالمي حيث لا يستطيع حوالي 1.2 مليار طالب وشاب في جميع أنحاء العالم الالتحاق بمؤسسات التعليم التقليدية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على برامج التعليم الشاملة عبر الإنترنت، كما أن الشراكة مع الشركة الليبية للبريد لا تعني فقط توفير فرص تعلم شاملة للطلاب لمساعدتهم خلال هذه الفترة من الاضطراب المفاجئ وغير المسبوق ولكن أيضًا إعدادهم للمستقبل”.