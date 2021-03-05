«البيوضي»: علينا استخدام كل السبل المتاحة ضد المعرقلين لمسار الوحدة الوطنية

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن الرهان الحقيقي على استجابة أعضاء مجلس النواب لنداء الأمة، لأن أهم متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا حكومة قادرة على أن تعمل من كل مدينة وقرية، لتكون قادرة على إيصال الخدمات للمواطن ولتخفيف معاناته.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كل منا مطالب بممارسة الصغط بكل السبل المتاحة، ضد من يحاولون عرقلة مسار الوحدة، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وكثفوا اتصالاتكم بأعضاء المجلس ومع كل الفاعلين المحليين”.

تابع:” اطرقوا كل الأبواب، من أجل الاستقرار والوحدة ورفضا لمحاولات إعادتنا للعنف السياسي المسلح، نعم للوحدة الوطنية”.