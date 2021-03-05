ليبيا الان

«البيوضي»: علينا استخدام كل السبل المتاحة ضد المعرقلين لمسار الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن الرهان الحقيقي على استجابة أعضاء مجلس النواب لنداء الأمة، لأن أهم متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا حكومة قادرة على أن تعمل من كل مدينة وقرية، لتكون قادرة على إيصال الخدمات للمواطن ولتخفيف معاناته.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كل منا مطالب بممارسة الصغط بكل السبل المتاحة، ضد من يحاولون عرقلة مسار الوحدة، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وكثفوا اتصالاتكم بأعضاء المجلس ومع كل الفاعلين المحليين”.

تابع:” اطرقوا كل الأبواب، من أجل الاستقرار والوحدة ورفضا لمحاولات إعادتنا للعنف السياسي المسلح، نعم للوحدة الوطنية”.

الوسوم

استخدام البيوضي السبل المتاحة عرقلة مسار الوحدة الوطنية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا يوجد احد معرقل علي ما يبدو لي فقولت (حت تجمع الأبل) وسفير امريكا قال حت هيا اجتمعوا واعطوا الثقه خلاص تم سفير شرطي العالم قال كلمة قال اجتمعوا فمن 7 مارس ستتوافد جموع البرلمانيين الي سرت تلبيه لدعوة السفير وليس تلبيه لنداء السيد عقيله صالح

    رد