“بني وليد” تحتضن جلسةً حواريةً حول دور المنظمات الأهلية في الانتخابات

عُقدت بقاعة المؤتمرات بكلية التقنية الطبية في بني وليد، جلسةٌ حواريةٌ بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية”؛ نظّمها قسم التدريب بمكتب الإدارة في بني الوليد، يوم أمس.

وحضر الجلسة، التي أشرفت عليها منظمة “وادي دينار” للأعمال الخيرية؛ عددٌ من ممثلي المنظمات الأهلية في المدينة.

وتناولت الجلسة مجموعةً من المحاور المهمة؛ كالعلاقة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، والطرق العملية لأنشطة المراقب ودورها في مرحلة الاقتراع، بالإضافة إلى المسؤوليات المترتّبة على المراقب، وأخلاقيات عمله.

واستهدفت الجلسة تثقيف منتسبي منظمات المجتمع المدني بمراحل العملية الانتخابية، والعمل على تأهيلهم وزيادة كفاءتهم في مجال مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع الناخبين على المُشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية