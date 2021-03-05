معيتيق يبحث مشاكل الجنوب الشرقي

التقى النائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الخميس، مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي “جالو، أوجلة، اجخرة، تازربو” بمناطق الواحات لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وطالب الوفد، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم المشاريع الزراعية للشباب عن طريق مصرف التنمية لإقامة تنمية مكانية في المناطق وتحسين انتاج النخيل فيها نظراً لأهميتها في دعم الاقتصاد، وتكليف الجهات المختصة لصيانة الطرق الرئيسة التي تربط مناطق الجنوب الشرقي.

وأكد معيتيق العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مناطق الجنوب الشرقي ودعم مشاريعها الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.