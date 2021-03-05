دغيم: مدينة سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن مدينة سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب، وذلك بموجب قرار البرلمان بجلسته الأخيرة.

دغيم وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس أضاف: “قام 125 نائبًا بتخويل عقيلة صالح بالدعوة لجلسة بغدامس يوم الخميس 11 مارس، في حالة تعذرت جلسة سرت لأي سبب عن منح الثقة”.

وتابع: “رفض ال125 عضوًا ترأس عقيلة صالح للجلسة وفق القانون والقاعدة القانونية العامة الحاكمة (تعارض المصالح)؛ لأن عقيلة صالح رئيس قائمة منافسة القائمة عبد الحميد دبيبة وخسر أمامها فلا يجوز اليوم أن يحكم عليها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية