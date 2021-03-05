ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 March, 2021

نظم منتدى تمكين المرأة والشباب ،امس الخميس ،مائدة مستديرة حول (التحديات التي تواجه الأرامل والأيتام من جراء الحرب بين الواقع والمأمول ) تحت شعار ..نفحة امل

و قد استهدفت المنائدة عدد من النساء الأرامل والأيتام من جراء الحرب ،بحضور عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي وعضو مجلس الدولة نعيمة الحامي ومدير إدارة التنمية الأسرية وزارة الشؤون الاجتماعية مبروكة العزومي الاجتماعية ومدير إدارة رعاية الأسر والمفقودين بالهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين هاجر البركي ومدير إدارة البحوث بمركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية زهرة عويد .

و تناولت الطاولة أبرز التحديات التي تواجه هذه الشريحة ودور المؤسسات الرسمية والغير الرسمية في الاستجابة لاحتياجاتهم كذلك اهم الأولويات والاحتياجات الملحة لهم ،كما أقيمت جلسة دعم نفسي واجتماعي للنساء الأرامل والأيتام.