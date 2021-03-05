ردًا على تقرير الصحة العالمية.. البكوش: قدمنا أورواق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد

ليبيا – قال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا طرابلس خليفة البكوش إن ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد، وليس كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية.

البكوش وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس أوضح أن مبادرة كوفاكس وعدت بمنح ليبيا مليون جرعة من لقاح كورونا في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنها تأخرت بسبب إيقاف تصدير اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأكد البكوش أن أول دفعة من لقاح كورونا ستصل إلى البلاد خلال الأسبوع القادم عبر مبادرة “كوفاكس”، مطالبًا المواطنين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، لتحديد مواعيد لهم وتلقي اللقاح، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية