«مفوضية اللاجئين» توزع بطانيات وملابس الشتاء على 195 عائلة ليبية نازحة في إجدابيا

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للاغاثة والهلال الأحمر الليبي بتوزيع مستلزمات الشتاء على 195 عائلة ليبية نازحة في أجدابيا ، 160 كم جنوب بنغازي.

أضاف بيان للمفوضية، أنه تم توزيع أطقم شتوية كاملة تشمل البطانيات والمراتب والمصابيح الشمسية ومستلزمات المطبخ ومنتجات النظافة والملابس الشتوية وحفاضات الأطفال.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للاغاثة والهلال الأحمر الليبي أنه من المتوقع توزيعات إضافية في الأيام المقبلة على العوائل الأكثر إحتياجاً.