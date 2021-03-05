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معيتيق يبحث مع مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي سبل دعم المشاريع الزراعية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي “جالو، أوجلة، اجخرة، تازربو” بمناطق الوحات، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

جانب من اجتماع معيتيق مع مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي

مجلس الحكماء والأعيان طالب بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بدعم المشاريع الزراعية للشباب عن طريق مصرف التنمية، لإقامة تنمية مكانية في المناطق، وتحسين إنتاج النخيل فيها نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد، وتكليف الجهات المختصة لصيانة الطرق الرئيسة التي تربط مناطق الجنوب الشرقي.

بدوره، أكد معيتيق بأنه سيتم العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مناطق الجنوب الشرقي ودعم مشاريعها الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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