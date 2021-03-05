“اجتماعي سرت” يعقد اجتماعًا عاجلاً لاستقبال جلسة البرلمان

عقد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت اجتماعًا عاجلاً؛ للتباحث والتشاور حول التجهيزات المُمكنة؛ لاستقبال جلسة البرلمان، المقرّرة الأسبوع المقبل.

وأكد الحاضرون، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس الاجتماعي، ضرورة الوقفة الجادة وتوفير كافة سبل الراحة وكل ما من شأنه تسهيل عمل البرلمان، تأكيدًا للجميع على أن سرت مدينة للسلام وتفتح ذراعيها لكافة أبناء الوطن لطي صفحة الماضي، ووضع حلول جذرية للأزمات والمشكلات التي تعيشها البلاد.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في الثامن من مارس الجاري بمدينة سرت.

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