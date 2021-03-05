ليبيا
مطار القرضابية يستعد لأستقبال اعضاء مجلس النواب
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
05 March, 2021
يشهد مطار القرضابية الدولي أعمال صيانة و نظافة ،أستعدادات لأستقبال اعضاء مجلس النواب لعقد جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية فى موعدها المحدد يوم الأتنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري.
وقالت ادأرة الاعلام ببلدية سرت ،ان أعمال خدمات النظافة العامة بمرافق مطار القرضابية الدولي تقوم بة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت وكدلك يشهد المطار أعمال تجهيز بصالة الضيوف كبار الزوار و فضلا عن تهيئة مهبط الطيران .
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