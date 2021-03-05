نظّم المجلس البلدي صبراتة احتفالية بمناسبة تسليم وتسلّم المجلس البلدي، بحضور عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية والبلديات المجاورة لمدينة صبراتة، وممثلين عن مدينتيْ مصراتة والزاوية.

وشهدت الاحتفالية، تسليم اللجنة التسييرية إلى المجلس البلدي المنتخب بالبلدية، حيث تم التوقيع بين المجلس التسييري السابق والمجلس البلدي الجديد المنتخب، والذي يُمثّله عميد البلدية الجديد.

كما تم تكريم رئيس المجلس التسييري السابق على ما قدّمه للمدينة في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وتكريم عدد من الشخصيات، ممن كان لهم دور في إنجاح الانتخابات، التي أقيمت في المدينة.

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