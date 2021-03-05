ازدحام في بوابة الدافنية بعد توفر الوقود في مصراتة

شهد مخرج مصراتة الغربي “الدافنية” ازدحامًا في حركة العبور؛ بسبب توافُد القادمين من خارج المدينة؛ لأجل البنزين.

يأتي هذا بعد ساعات من وصول باخرة مُحمّلة بالبنزين إلى مستودع مصراتة النفطي، والذي تم على إثره تزويد كافة محطات الوقود داخل البلدية، بخلاف بعض المناطق المجاورة التي تعيش نقصًا في الوقود والغاز؛ ممّا أجبر مواطنيها على القدوم إلى مصراتة.

وتشهد عديد المدن الليبية نقصا كبيرا في إمدادات البنزين في المحطات، أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء وزيادة الأعباء المادية على المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية