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ازدحام في بوابة الدافنية بعد توفر الوقود في مصراتة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مخرج مصراتة الغربي “الدافنية” ازدحامًا في حركة العبور؛ بسبب توافُد القادمين من خارج المدينة؛ لأجل البنزين.

يأتي هذا بعد ساعات من وصول باخرة مُحمّلة بالبنزين إلى مستودع مصراتة النفطي، والذي تم على إثره تزويد كافة محطات الوقود داخل البلدية، بخلاف بعض المناطق المجاورة التي تعيش نقصًا في الوقود والغاز؛ ممّا أجبر مواطنيها على القدوم إلى مصراتة.

وتشهد عديد المدن الليبية نقصا كبيرا في إمدادات البنزين في المحطات، أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء وزيادة الأعباء المادية على المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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